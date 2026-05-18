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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kontrolle des Durchfahrtsverbotes im Elmsteiner Tal

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Wochenende des 16./17.05.2026 wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße das Durchfahrtsverbot für Motorräder auf der L 499 zwischen Johanniskreuz und Frankeneck (Elmsteiner Tal) überwacht. Insgesamt wurden über das Wochenende 12 Verstöße festgestellt. Auch zukünftig werden durch die Polizei in Neustadt an der Weinstraße entsprechende Kontrollen in diesem Bereich durchgeführt. Das Elmsteiner Tal ist an Wochenenden und Feiertagen für Motorräder noch bis Ende Oktober gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
Marion Scharwatz, PHK'in
Telefon: 06321/854-4204
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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