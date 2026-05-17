Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Hettenleidelheim (ots)

Am Samstag, dem 16.05.2026, ereignete sich gegen 08:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B47 bei Hettenleidelheim, mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Der 44-jährige Unfallverursacher befuhr hierbei die B47 in Richtung Eisenberg, als er in einem Kurvenbereich zum Überholmanöver eines Lastkraftwagens ansetzte. Er übersah den entgegenkommenden Verkehr, sodass er zunächst nach rechts auswich und dadurch den LKW touchierte. Obwohl der entgegenkommende PKW unmittelbar abbremste und nach links auswich, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, kam es letztlich auch zum Zusammenstoß zwischen den beiden sich begegnenden Fahrzeugen. Insgesamt entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Da es durch das riskante und verkehrsgefährdende Überholmanöver des Unfallverursachers an einer äußerst unübersichtlichen Örtlichkeit zu einem Verkehrsunfall gekommen ist, muss dieser nun mit weiteren strafrechtlichen Maßnahmen rechnen.

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