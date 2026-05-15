Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Spendenbetrug

Gönnheim (ots)

Am Vormittag des 07.05.2026, vermutlich im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr, kam es in Gönnheim zu mehreren Fällen von teils erfolgreichen Spendenbetrügen. Ein Mann und eine Frau klingelten bei Anwohnern und gaben vor, Geld für einen Zirkus oder eine Tierschutzorganisation zu sammeln. Nachdem Betroffene die Polizeiinspektion Bad Dürkheim hierüber in Kenntnis gesetzt hatten, konnte das verantwortliche Paar durch Polizeibeamte festgestellt und kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass beide Personen nicht wie angegeben für einen Zirkus oder ähnliches Geld gesammelt haben. Aufgrund dessen wurde ein Strafverfahren wegen Betruges gegen die beiden Beschuldigten erfasst.

Hat man im betroffenen Zeitraum auch bei Ihnen geklingelt und um vermeintliche Geldspenden gebeten oder haben Sie Feststellungen bezüglich der beiden beschuldigten Personen treffen können? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz https://www.polizei.rlp.de/onlinewache oder per E-Mail unter pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen

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