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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Spendenbetrug

Gönnheim (ots)

Am Vormittag des 07.05.2026, vermutlich im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr, kam es in Gönnheim zu mehreren Fällen von teils erfolgreichen Spendenbetrügen. Ein Mann und eine Frau klingelten bei Anwohnern und gaben vor, Geld für einen Zirkus oder eine Tierschutzorganisation zu sammeln. Nachdem Betroffene die Polizeiinspektion Bad Dürkheim hierüber in Kenntnis gesetzt hatten, konnte das verantwortliche Paar durch Polizeibeamte festgestellt und kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass beide Personen nicht wie angegeben für einen Zirkus oder ähnliches Geld gesammelt haben. Aufgrund dessen wurde ein Strafverfahren wegen Betruges gegen die beiden Beschuldigten erfasst.

Hat man im betroffenen Zeitraum auch bei Ihnen geklingelt und um vermeintliche Geldspenden gebeten oder haben Sie Feststellungen bezüglich der beiden beschuldigten Personen treffen können? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz https://www.polizei.rlp.de/onlinewache oder per E-Mail unter pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
PK Brech
Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131 4868 8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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