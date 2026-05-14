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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten nach Zusammenstoß mit Baum

Grünstadt/ Obrigheim (ots)

Am Mittwoch, den 13.05.2026, um 21:36 Uhr, befuhr der 19-jährige Pkw-Fahrer, sowie seine 18-jährige Beifahrerin und ein 21-jähriger weiterer Insasse die K29 von Obrigheim kommend in Richtung Obersülzen. Bei regennasser Fahrbahn kam der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, streifte einen Leitpfosten, durchbrach das Buschwerk und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Alle drei Fahrzeuginsassen mussten durch die Feuerwehr gerettet werden und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der 19-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Die 18-jährige Beifahrerin und der 21-jährige Insasse wurden schwer verletzt.

Die Unfallursache ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Für die Unfallaufnahme musste die K29 etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die zuständige Dienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Johanna Palloks

Telefon: 06359-9312-0
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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