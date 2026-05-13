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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeuge verfolgt Dieb bis zur Festnahme

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Dienstagvormittag, 12. Mai 2026, wurde ein 87 Jähriger an einem Parkscheinautomaten in der Friedrichstraße von einem unbekannten Täter bedrängt und um mehrere Geldscheine bestohlen. Ein 43 jähriger Autofahrer beobachtete den Vorfall und machte den Senior auf den Diebstahl aufmerksam. Der Täter flüchtete zu Fuß. Der Zeuge nahm die Verfolgung durch die Fußgängerzone auf, informierte die Polizei und blieb bis zum Eintreffen der Streife telefonisch mit der Dienststelle in Kontakt. Am Hetzelplatz konnte der Tatverdächtige festgenommen und das Diebesgut sichergestellt werden. Die Polizei dankt dem 43 Jährigen ausdrücklich für sein umsichtiges und entschlossenes Handeln.

Wer außerdem noch sachdienliche Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Neustadt unter der Telefonnummer Tel.: 06321/854-0 oder per Email kineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Neustadt/Weinstraße
Baßler, KHK'in
Telefon: 06321/854-0
E-Mail: kineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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