Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Trunkenheit im Verkehr
Bad Dürkheim (ots)
Am Dienstag, gegen 22:50 Uhr wurde die Fahrerin eines Mitsubishi in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnte Atemalkoholgeruch bei der 68-jährigen Dame festgestellt werden. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der Fahrerin wurde die Weiterfahrt untersagt und sie musste die Beamten zum Zwecke einer Blutprobe zur Dienststelle begleiten. Ihr Fahrzeugschlüssel und ihr Führerschein wurden sichergestellt. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.
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Dillinger, Polizeihauptkommissar
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