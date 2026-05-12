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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheit im Verkehr

Bad Dürkheim (ots)

Am Dienstag, gegen 22:50 Uhr wurde die Fahrerin eines Mitsubishi in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnte Atemalkoholgeruch bei der 68-jährigen Dame festgestellt werden. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der Fahrerin wurde die Weiterfahrt untersagt und sie musste die Beamten zum Zwecke einer Blutprobe zur Dienststelle begleiten. Ihr Fahrzeugschlüssel und ihr Führerschein wurden sichergestellt. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322-9630
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
Dillinger, Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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