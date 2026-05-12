Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Verletzten

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 12.05.2026 gegen 15:30 Uhr kam es auf der L516 in Höhe NW-Diedesfeld zu einem schweren Motorradunfall. Ein 21-jähriger Motorradfahrer befuhr die L516 von Maikammer kommend in Richtung Neustadt/W. als er aus noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier überfuhr er eine dortige Baustellenabsperrung und anschließend in einen Erdhügel, wodurch er und sein 17-jähriger Sozius vom Motorrad geschleudert wurden. Beide erlitten hierdurch schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser, wobei auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kam. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000EUR. Für die Unfallaufnahme musste die L516 zwischen der K15 und der K16 für ca. eine Stunde vollgesperrt werden.

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