Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall in Lachen-Speyerdorf

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Montag (11.05.2026), gegen 13.20 h, befuhr eine Toyota-Fahrerin die Perglasstraße in Neustadt an der Weinstraße. An der Kreuzung zur Theodor-Heuss-Straße missachtete sie die Vorfahrt einer Opel-Fahrerin. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Toyota wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes auf den Bürgersteig geschoben und kam an einer Gartenmauer zum Stehen. Die beiden Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

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