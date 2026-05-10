PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autobahnpolizei Ruchheim - Panne mit Reisebus nimmt unerwartetes Ende

POL-PDNW: Autobahnpolizei Ruchheim - Panne mit Reisebus nimmt unerwartetes Ende
  • Bild-Infos
  • Download

Frankenthal (ots)

Am heutigen Sonntagvormittag meldete sich eine Busfahrerin telefonisch bei der Autobahnpolizei in Ruchheim und teilte mit, dass sie auf dem Standstreifen auf der Autobahn 61 in Fahrtrichtung Koblenz kurz nach dem Autobahnkreuz Ludwigshafen stehen würde und Hilfe benötigt. Durch die eingesetzte Streife wurde vor Ort festgestellt, dass der Reisebus einen technischen Defekt hatte und auch die Elektrik des Fahrzeugs komplett ausgefallen war. Das hatte wiederum zur Folge, dass auch die Klimaanalage nicht mehr funktionierte und sich der Bus auch schon deutlich aufgeheizt hatte. Da nicht absehbar war ob und wann der Bus seine Fahrt fortsetzen konnte wurde, um eine Gefährdung der 27 Insassen im deutlich fortgeschrittenen Alter zu verhindern, bereits ein Nottransport durch die Feuerwehr Ludwigshafen organisiert, welches sich mit einem entsprechenden Bus auch bereits auf den Weg gemacht hatte. Der Transport durch die Feuerwehr wurde jedoch nicht mehr notwendig, da der Fahrer eines anderen, leeren und zufällig vorbeifahrenden Reisebusses schnell schaltete, an der Gefahrenstelle anhielt und anbot die Insassen aus dem Gefahrenbereich der Autobahn zu verbringen. Nach Abklärung erweiterte der Ersatzbusfahrer sein Angebot, so dass die Senioren sogar noch die geplante Stadtführungen in Worms und Bad Dürkheim wahrnehmen konnten. Der defekte Reisebus musste nach vergeblichen Reparaturversuchen letztlich abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Autobahnpolizei Ruchheim
PHK Golfier

Telefon: 06327-9330
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 10.05.2026 – 09:12

    POL-PDNW: Trunkenheit im Verkehr

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 10.05.2026 wurden im Zeitraum von 00:05 Uhr bis 00:45 Uhr Abfahrtkontrolle bezüglich des Haardter Weinfest in der Probstgasse durchgeführt. Hierbei konnte ein 26-jähriger Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Aussteigen aus seinem Fahrzeug taumelte er in Richtung des Kofferraums. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,16 Promille. Eine Blutprobe wurde im Anschluss auf der ...

    mehr
  • 10.05.2026 – 09:11

    POL-PDNW: Unfallflucht

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Auf einem Parkplatz in der Straße Im Rothenbusch wurde am 09.05.2026 im Zeitraum von 14:15 Uhr bis 17:00 Uhr ein grauer Ford mit PS-Kennzeichen, welcher auf dem Parkplatz abgestellt war, durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Am geparkten Fahrzeug wurde ein Sachschaden im Heckbereich verursacht. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfall bzw. zum ...

    mehr
  • 10.05.2026 – 09:09

    POL-PDNW: Sachbeschädigung durch Graffiti

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Mittag des 09.05.2026, zwischen 13:00 - 15:50 Uhr, wurde durch unbekannte Täter die Hauswand eines Mehrfamilienhauses in der Talstraße mit Farbe besprüht. Durch die Schmierereien entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 EUR. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang bzw. zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt/W. unter Tel.: 06321 854-0 oder per Mail an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren