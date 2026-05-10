Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrzeugführer unter THC-Einfluss

Frankeneck (ots)

Am 09.05.2026 gegen 15:00 Uhr wurde ein 39 Jahre alter Fahrzeugführer in der Talstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, da dessen Beifahrer den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte.

Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC. Im Anschluss folgte die Entnahme einer Blutprobe auf der Dienststelle. Das Ergebnis der Blutuntersuchung wird zeigen, in welcher Konzentration der Wirkstoff von Cannabis im Blut nachweisbar ist. Dieser Wert ist für das Ordnungswidrigkeitenverfahren nach §24a Abs. 2 StVG entscheidend. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

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