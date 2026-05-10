PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrzeugführer unter THC-Einfluss

Frankeneck (ots)

Am 09.05.2026 gegen 15:00 Uhr wurde ein 39 Jahre alter Fahrzeugführer in der Talstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, da dessen Beifahrer den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte.

Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC. Im Anschluss folgte die Entnahme einer Blutprobe auf der Dienststelle. Das Ergebnis der Blutuntersuchung wird zeigen, in welcher Konzentration der Wirkstoff von Cannabis im Blut nachweisbar ist. Dieser Wert ist für das Ordnungswidrigkeitenverfahren nach §24a Abs. 2 StVG entscheidend. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/W.
Nico Freitag

Telefon: 06321 854-0
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 10.05.2026 – 09:03

    POL-PDNW: Mehrere Trunkenheitsfahrten

    Bad Dürkheim (ots) - Am Samstag, 09.05.2026 gegen 15:45 Uhr wurde eine Funkstreifenbesatzung in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam, welcher verbotswidrig den Gehweg befuhr. Während der darauffolgenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem 43-jährigen Fahrer des Elektrokleinstfahrzeug Atemalkoholgeruch fest. Ein Test ergab 0,6 Promille. Zudem zeigte der Mann auch ...

    mehr
  • 10.05.2026 – 08:56

    POL-PDNW: Unfallflucht

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 09.05.2026 wurde ein geparkter PKW im Zeitraum von 10:45 Uhr bis 14:30 Uhr von einem unbekannten Fahrzeugführer, vermutlichen beim Ein-/ oder Ausparken, beschädigte. Der schwarze Peugeot mit HD-Kennzeichen war auf einem Parkplatz in der Manfred-Vetter-Straße geparkt und wurde an der Heckstoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfall ...

    mehr
  • 10.05.2026 – 08:49

    POL-PDNW: Unfallflucht

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Morgen des 09.05.2026, im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 07:35 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer vermutliche beim Ein-/ oder Ausparken, einen schwarzen Hyundai mit NW-Kennzeichen, welcher auf einem Parkplatz in der Adolf-Kolping-Straße geparkt war. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden an der Fahrzeugfront. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren