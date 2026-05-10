Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Morgen des 09.05.2026, im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 07:35 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer vermutliche beim Ein-/ oder Ausparken, einen schwarzen Hyundai mit NW-Kennzeichen, welcher auf einem Parkplatz in der Adolf-Kolping-Straße geparkt war. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden an der Fahrzeugfront. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall bzw. zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt/W. unter Tel.: 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

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