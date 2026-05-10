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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt - Einbruch in Kellerräume

Grünstadt (ots)

In der Zeit vom 30.04.2026 bis 09.05.2026 brach unbekannte Täterschaft in Kellerräumlichkeiten eines Einfamilienhauses in der Schlachthofstraße in Grünstadt ein. Entwendet wurde ersten Angaben zufolge nichts. Zur Sachschadenshöhe können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden.

Wenn Sie Hinweise zur Tat bzw. zu den Tätern geben können, dann melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt telefonisch unter 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de

Die Polizei rät: Schützen Sie sich vor Einbrechern!

   - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - 
     schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.
   - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. 
     Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.
   - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher 
     finden jedes Versteck.
   - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den 
     Schließzylinder aus.
   - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem 
     Nachbargrundstück.
   - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die 
     Polizei.
   - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in 
     sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Liedtke, PK

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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