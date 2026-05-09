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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kontrollstelle deckt mehrere Fahrten unter Alkoholeinfluss auf

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, den 08.05.2026 von 21:30 Uhr bis Samstag, den 09.05.2026, 00:45 Uhr, wurde durch Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim eine Kontrollstelle nahe der Bruchstraße in Bad Dürkheim errichtet. Insgesamt wurden 12 Personenkraftwagen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden gleich mehrere Verkehrsverstöße festgestellt. Gegen einen 32-jährigen Kraftfahrzeugführer sowie eine 55-jährige Kraftfahrzeugführerin wurden jeweils Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, da eine freiwillige Atemalkoholwertmessung je einen Wert von über 1,1 Promille ergab. Die Führerscheine wurden jeweils sichergestellt.

Gegen eine 58-jährige Fahrzeugführerin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da die in der Atemluft festgestellte Alkoholkonzentration über 0,5 Promille lag.

Neben der eingeleiteten Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wird gegebenenfalls die Führerscheinstelle die Geeignetheit der Fahrerinnen und Fahrer überprüfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131 4868 8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

SB: Otto, PK

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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