Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kontrollstelle deckt mehrere Fahrten unter Alkoholeinfluss auf

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, den 08.05.2026 von 21:30 Uhr bis Samstag, den 09.05.2026, 00:45 Uhr, wurde durch Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim eine Kontrollstelle nahe der Bruchstraße in Bad Dürkheim errichtet. Insgesamt wurden 12 Personenkraftwagen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden gleich mehrere Verkehrsverstöße festgestellt. Gegen einen 32-jährigen Kraftfahrzeugführer sowie eine 55-jährige Kraftfahrzeugführerin wurden jeweils Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, da eine freiwillige Atemalkoholwertmessung je einen Wert von über 1,1 Promille ergab. Die Führerscheine wurden jeweils sichergestellt.

Gegen eine 58-jährige Fahrzeugführerin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da die in der Atemluft festgestellte Alkoholkonzentration über 0,5 Promille lag.

Neben der eingeleiteten Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wird gegebenenfalls die Führerscheinstelle die Geeignetheit der Fahrerinnen und Fahrer überprüfen.

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