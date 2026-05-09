Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verfolgungsfahrt mit E-Scooter

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 09.05.2026 gegen 01:30 Uhr sollte eine Verkehrskontrolle bei einem E-Scooter-Fahrer in der Landauer Straße durchgeführt werden.

Der Fahrer beschleunigte seinen E-Scooter und versuchte sich durch eine Flucht der Kontrolle zu entziehen. Der E-Scooter wurde auf eine Geschwindigkeit von deutlich über 20 km/h beschleunigt.

Nach einer kurzen Verfolgung konnte der Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen werden. Es konnte festgestellt werden, dass der E-Scooter weder zugelassen, noch versichert war. Außerdem war der 14-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Minderjährige in die Obhut seiner Mutter übergeben.

Gegen den Jugendlichen wurden Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

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