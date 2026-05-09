Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, dem 28.04.26, bis Mittwoch, dem 29.04.26, 07:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein-/ oder Ausparken, einen weißen Skoda mit NR-Kennzeichen, welcher auf einem Parkplatz in der Stiftstraße geparkt war. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden auf der Beifahrerseite. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall bzw. zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt/W. unter Tel.: 06321 854-0 oder per Mail pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

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