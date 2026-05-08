Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: THC positiv
Grünstadt (ots)
THC positiv zeigte der Drogenschnelltest, den eines 37 Jahre alten Autofahrers, der gestern (07.05.26) gegen 13:00 Uhr von der Polizei kontrolliert wurde. Zu dem Test kam es aufgrund von extremem Cannabisgeruch in Verbindung mit körperlichen Auffälligkeiten. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, deren Untersuchungsergebnis zeigen wird, in welcher Konzentration der Cannabiswirkstoff im Blut nachweisbar ist. Dieser Wert ist für das Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 24 a Abs. 2 StVG maßgeblich.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
Martina Benz
Tel.: 06359 9312 0
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell