Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: THC positiv

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Grünstadt (ots)

THC positiv zeigte der Drogenschnelltest, den eines 37 Jahre alten Autofahrers, der gestern (07.05.26) gegen 13:00 Uhr von der Polizei kontrolliert wurde. Zu dem Test kam es aufgrund von extremem Cannabisgeruch in Verbindung mit körperlichen Auffälligkeiten. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, deren Untersuchungsergebnis zeigen wird, in welcher Konzentration der Cannabiswirkstoff im Blut nachweisbar ist. Dieser Wert ist für das Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 24 a Abs. 2 StVG maßgeblich.

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