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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch

POL-PDNW: Einbruch
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Grünstadt (ots)

Schmuck erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Poststraße. Am gestrigen Mittwoch (06.05.26), in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 14:10 Uhr, drangen die Unbekannten in eine der Wohnungen ein, die nicht abgeschlossen war.

Wenn Sie Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können, dann melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de

Schützen Sie sich vor Einbrechern:

   - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - 
     schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.
   - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. 
     Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.
   - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher 
     finden jedes Versteck.
   - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den 
     Schließzylinder aus.
   - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem 
     Nachbargrundstück.
   - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die 
     Polizei.
   - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in 
     sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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