POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen im Westring

Haßloch (ots) - Einen 86-jährigen Mann aus Haßloch haben sog. "Dachhaie" am Montagnachmittag (4. Mai; 25 Uhr) betrogen. Sie klingelten an der Haustür und boten dem Senior an die Dachrinne an seinem Haus zu erneuern. Dem stimmte er zu, die Arbeiten wurden ausgeführt. Weil er auch die Dachrinne an einem anderen Haus erneuert haben wollte, einigte man sich auf einen ...

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