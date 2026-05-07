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POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen im Westring

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen im Westring
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Grünstadt (ots)

Insgesamt 21 Fahrzeugführer wurden gestern (06.05.26) bei Geschwindigkeitskontrollen im Westring beanstandet. In der Zeit Zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr überschritten sechs Personen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h, die die Strecke zwischen Hans-Zulliger-Schule und Krankenhaus befuhren. In Gegenrichtung, also vom Krankenhaus Richtung Norden fahrend, waren in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr 15 Personen zu schnell. Der Schnellste wurde gestern mit 45 km/h gemessen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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