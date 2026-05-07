Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen im Westring
Grünstadt (ots)
Insgesamt 21 Fahrzeugführer wurden gestern (06.05.26) bei Geschwindigkeitskontrollen im Westring beanstandet. In der Zeit Zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr überschritten sechs Personen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h, die die Strecke zwischen Hans-Zulliger-Schule und Krankenhaus befuhren. In Gegenrichtung, also vom Krankenhaus Richtung Norden fahrend, waren in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr 15 Personen zu schnell. Der Schnellste wurde gestern mit 45 km/h gemessen.
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