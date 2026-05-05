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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Diebe verursachen mehr als 7.000 Euro Schaden

Haßloch (ots)

Am vergangenen Wochenende (2.-4. Mai) entwendeten Unbekannte von einem Feld nahe der Füllergasse 115 Beregnungsköpfe und zerstörten ein Aggregat. Bereits zwei Wochen (18.-19. April) zuvor sind dem Landwirt auf einem benachbarten Feld 110 Beregnungsköpfe entwendet worden. Der Gesamtschaden durch Diebstahl und Vandalismus summiert sich auf mehr als 7.000,- Euro. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
Meckenheimer Straße 10, 67454 Haßloch
Markus Sicius
Tel.: 06324 933-2601 od. 933-0
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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