Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Diebe verursachen mehr als 7.000 Euro Schaden

Haßloch (ots)

Am vergangenen Wochenende (2.-4. Mai) entwendeten Unbekannte von einem Feld nahe der Füllergasse 115 Beregnungsköpfe und zerstörten ein Aggregat. Bereits zwei Wochen (18.-19. April) zuvor sind dem Landwirt auf einem benachbarten Feld 110 Beregnungsköpfe entwendet worden. Der Gesamtschaden durch Diebstahl und Vandalismus summiert sich auf mehr als 7.000,- Euro. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

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