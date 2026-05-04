PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kontrolle des Durchfahrtsverbotes im Elmsteiner Tal

Elmstein (ots)

Am ersten Maiwochenende (01. bis 03.05.2026) wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße das Durchfahrtsverbot für Motorräder auf der L 499 zwischen Johanniskreuz und Frankeneck (Elmsteiner Tal) überwacht. Insgesamt konnten über die drei Tage 26 Verstöße festgestellt werden. Auch zukünftig werden durch die Polizei in Neustadt an der Weinstraße entsprechende Kontrollen in diesem Bereich durchgeführt. Das Elmsteiner Tal ist an Wochenenden und Feiertagen für Motorräder noch bis Ende Oktober gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
Marion Scharwatz, PHK'in
Telefon: 06321/854-4204
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 03.05.2026 – 15:42

    POL-PDNW: Technischer Defekt löst Küchenbrand aus

    Deidesheim (ots) - Am Morgen des 03.05.2026 kam es in einem Einfamilienhaus in der Bassermann-Jordan-Straße in 67146 Deidesheim zu einem Küchenbrand. Die Feuerwehr Deidesheim konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Als Brandursache konnte ein technischer Defekt an dem Herd in der Küche ausgemacht werden. Da sich die Bewohner der betroffenen Wohnung aktuell in Urlaub befinden, kam es zu keinem ...

    mehr
  • 03.05.2026 – 12:45

    POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

    Grünstadt/Kirchheim (ots) - Am späten Abend des 02.05. kam es in Kirchheim/W. zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW durch einen Fehler beim Abbiegen gegen einen Baum am Fahrbahnrand prallte. Fahrzeug und Baum wurden hierdurch beschädigt und der PKW entfernte sich danach von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Unfall wurde durch Zeugen beobachtet, die dem PKW folgten und die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren