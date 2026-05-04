POL-PDNW: Kontrolle des Durchfahrtsverbotes im Elmsteiner Tal

Grünstadt/Kirchheim (ots) - Am späten Abend des 02.05. kam es in Kirchheim/W. zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW durch einen Fehler beim Abbiegen gegen einen Baum am Fahrbahnrand prallte. Fahrzeug und Baum wurden hierdurch beschädigt und der PKW entfernte sich danach von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Unfall wurde durch Zeugen beobachtet, die dem PKW folgten und die ...

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