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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Technischer Defekt löst Küchenbrand aus

Deidesheim (ots)

Am Morgen des 03.05.2026 kam es in einem Einfamilienhaus in der Bassermann-Jordan-Straße in 67146 Deidesheim zu einem Küchenbrand. Die Feuerwehr Deidesheim konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Als Brandursache konnte ein technischer Defekt an dem Herd in der Küche ausgemacht werden. Da sich die Bewohner der betroffenen Wohnung aktuell in Urlaub befinden, kam es zu keinem Personenschaden. Es entstand ein Sachschaden von circa 60.000EUR. Das Wohnanwesen ist aktuell nur teilweise bewohnbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
Roth, POK

Telefon: 06324-9330
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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