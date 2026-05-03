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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Grünstadt/Kirchheim (ots)

Am späten Abend des 02.05. kam es in Kirchheim/W. zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW durch einen Fehler beim Abbiegen gegen einen Baum am Fahrbahnrand prallte. Fahrzeug und Baum wurden hierdurch beschädigt und der PKW entfernte sich danach von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Unfall wurde durch Zeugen beobachtet, die dem PKW folgten und die Polizei informierten. Das Fahrzeug konnte kurz darauf angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei wurden am PKW frische, korrespondierende Schäden an der Front, und bei der Fahrerin deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab über 1 Promille. Der 78-jährigen Dame wurde daraufhin auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
06359-93120
pigruenstadt@polizei.rlp.de
Bergner, PHK

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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