Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkoholisiert auf dem E-Scooter

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 02.05.2026 um 02:00 Uhr wurde ein 19-Jähriger in der Dochnahlstaße in 67434 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem jungen Fahrer konnte durch die Beamten starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Da dieser jedoch einen Vortest verweigerte, wurde ihm im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis dieser wird nun zeigen, ob sich der 19-Jährige in einem Verfahren verantworten muss.

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