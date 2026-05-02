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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer leistet Widerstand - E-Scooter entwendet

Laumersheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag sollte auf der Landstraße bei Laumersheim ein E-Scooter ohne Kennzeichen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle flüchtete der 45-jährige Fahrer zunächst zu Fuß, konnte jedoch kurz darauf eingeholt und festgenommen werden. Bei seiner Festnahme leistete der Mann Widerstand. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,21 Promille. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass der E-Scooter kurz zuvor entwendet wurde.

Gegen den Fahrer wurden Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Trunkenheit im Verkehr sowie Diebstahls eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Stawowy, PK

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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