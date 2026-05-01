Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Diebstahl von Kinderwagen
Neustadt/Weinstraße (ots)
In der Nacht vom 29.04. auf den 30.04.2026 entwendeten Unbekannte zwei Kinderwagen aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Talstraße. Wie die Täter in das Haus gelangten ist unbekannt.
Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen
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Sebastian Katzenberger
Telefon: 06321 854-0
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