Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen

Bild-Infos

Download

Grünstadt (ots)

Heute (30.04.26) führte die Polizei im Westring Geschwindigkeitskontrollen durch. In der Zeit zwischen 09:15 Uhr und 10:45 Uhr wurde die Strecke zwischen Hans-Zulliger-Schule und Krankenhaus in Richtung Süden kontrolliert. Von 11:15 Uhr bis 13:00 Uhr die Gegenrichtung. In dem Bereich im Westring gilt 30 km/h zulässige Höchstgeschwindigkeit. Insgesamt wurden 26 Personen wegen Geschwindigkeitsverstößen beanstandet. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 53 km/h.

Im Straßenverkehr wird die Geschwindigkeit nicht grundlos überwacht und sanktioniert. Die nicht angepasste und oftmals überhöhte Geschwindigkeit zählt zu den häufigsten Verkehrsunfallursachen. Die Kontrollen sorgen für die Sicherheit im Straßenverkehr und somit auch für die Sicherheit der Bevölkerung.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell