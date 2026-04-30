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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

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Obersülzen (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 51 Jahre alter Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Mittwoch (29.04.26) zu. Der Mann befuhr gegen 15:50 Uhr die Laumersheimer Straße in Richtung Ortsmitte, als eine 40 Jahre alte Autofahrerin, die ihm auf der Hauptstraße entgegen kam, an der Einmündung Dirmsteiner Straße nach links abbog. Hier kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der 51-Jährige wurde durch den eingesetzten Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem hochwertigen Rennrad entstand Totalschaden. Der Pkw war nach der Kollision aufgrund eines Schadens an der Windschutzscheibe ebenfalls nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beträgt ca. 17.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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