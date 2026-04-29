Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Konsum von Kokain führt zu Anzeigen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 29.04.2026 um 00:30 Uhr konnte ein 26-Jähriger mit einem E-Scooter in der Spitalbachstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des aus Neustadt/W. stammenden Mannes konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Der Fahrer räumte hierzu den Konsum von Kokain in den vergangenen Tagen letztlich ein. Daher wurde dem Mann eine Blutprobe im Anschluss entnommen und dessen E-Scooter an einen Angehörigen übergeben. Nun kommen auf den 26-Jährigen ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Des Weiteren wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

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