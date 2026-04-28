PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autobahnpolizei Ruchheim - Vollsperrung auf BAB 6 nach Motorradunfall

POL-PDNW: Autobahnpolizei Ruchheim - Vollsperrung auf BAB 6 nach Motorradunfall
  • Bild-Infos
  • Download

Laumersheim (ots)

Am 28.04.2026 gegen 16:30 Uhr kam es auf der BAB 6 in Richtung Kaiserlautern zwischen dem Kreuz Frankenthal und der Anschlussstelle Grünstadt zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Nach bisherigem Kenntnisstand musste ein 28-jähriger Autofahrer aus Grünstadt aufgrund eines Spurwechsels eines vorausfahrenden Peugeots stark abbremsen. Der nachfolgende Motorradfahrer erkannte dies zu spät und kollidierte mit dem Fahrzeugheck des Audis. Hierbei stürzte der 53-jährige Motorradfahrer und zog sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Zudem entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Landung eines Rettungshubschraubers war die Richtungsfahrbahn Kaiserslautern ca. eine Stunde vollgesperrt. Hierdurch kam es zu einem kilometerlangem Stau.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiautobahnstation Ruchheim
PHK Gregor
Maxdorfer Straße 85
67071 Ludwigshafen am Rhein

Telefon 06237/933-0
E-Mail: pastruchheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren