Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: BAB 6 - Brennender Lkw

Bild-Infos

Download

Wattenheim (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen gegen 06:35 Uhr kam es auf der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern kurz vor der Abfahrt Wattenheim zu einem Lkw-Brand.

Die Autobahn ist aktuell voll gesperrt. Die Feuerwehr ist mit den entsprechenden Löscharbeiten zu Gange.

Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden; die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt, es dürfte sich aber um einen technischen Defekt gehandelt haben.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell