Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: BAB 6 - Brennender Lkw
Wattenheim (ots)
Am heutigen Dienstagmorgen gegen 06:35 Uhr kam es auf der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern kurz vor der Abfahrt Wattenheim zu einem Lkw-Brand.
Die Autobahn ist aktuell voll gesperrt. Die Feuerwehr ist mit den entsprechenden Löscharbeiten zu Gange.
Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden; die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt, es dürfte sich aber um einen technischen Defekt gehandelt haben.
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