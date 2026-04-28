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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: BAB 6 - Brennender Lkw

POL-PDNW: BAB 6 - Brennender Lkw
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Wattenheim (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen gegen 06:35 Uhr kam es auf der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern kurz vor der Abfahrt Wattenheim zu einem Lkw-Brand.

Die Autobahn ist aktuell voll gesperrt. Die Feuerwehr ist mit den entsprechenden Löscharbeiten zu Gange.

Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden; die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt, es dürfte sich aber um einen technischen Defekt gehandelt haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Autobahnpolizei Ruchheim
PHK Golfier

Telefon: 06327-9330
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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