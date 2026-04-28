POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Diebstahl von E-Scooter

Grüsntadt (ots) - Verletzt wurde die 14 Jahre alte Fahrerin eines E-Scooters bei der Kollision mit einem Pkw. Die Jugendliche fuhr am Freitag (24.04.26) gegen 21:20 Uhr von der Bahnhofstraße auf die Bitzenstraße, um geradeaus zum Bahnhof zu gelangen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw, der von rechts herannahte und von einer 73 Jahre alten Frau gefahren wurde. Die Lichtzeichenanlage war zu dem Zeitpunkt mit ...

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