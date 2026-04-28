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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Diebstahl von E-Scooter

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bereits am 25.04.2026 im Zeitraum zwischen 17:00 - 18:00 Uhr entwendete bislang unbekannte Täterschaft einen vor einem Supermarkt in der Adolf-Kolping-Straße in 67433 Neustadt/W. gegen Diebstahl gesicherten E-Scooter (Marke: Ninebot, Farbe: schwarz). Laut dem Eigentümer würde der E-Scooter bei einem Diebstahlsversuch lautstarke Geräusche in Form eines Piepens von sich geben. Daher bittet die Polizeiinspektion Neustadt/W. Personen, welche Angaben zur Aufklärung der Tat machen können, sich mit dieser in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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