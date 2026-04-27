Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Unfallflucht - Die Polizei sucht Zeugen
Hettenleidelheim (ots)
In der Zeit zwischen Donnerstag, 23.04.26, bis Freitag, 24.04.26, 09:15 Uhr streifte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Obergasse geparkten Pkw Mercedes-Benz. Es entstand Sachschaden an der rechten Seite des entgegen der Fahrtrichtung geparkten Autos. Der Schadensverursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.
Zeugen, die Hinweise zum Unfall bzw. zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter Tel.: 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
Martina Benz
Tel.: 06359 9312 0
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
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