Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht - Die Polizei sucht Zeugen

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Hettenleidelheim (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 23.04.26, bis Freitag, 24.04.26, 09:15 Uhr streifte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Obergasse geparkten Pkw Mercedes-Benz. Es entstand Sachschaden an der rechten Seite des entgegen der Fahrtrichtung geparkten Autos. Der Schadensverursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall bzw. zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter Tel.: 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de zu melden.

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