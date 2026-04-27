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POL-PDNW: Unfallflucht - Die Polizei sucht Zeugen

POL-PDNW: Unfallflucht - Die Polizei sucht Zeugen
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Hettenleidelheim (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 23.04.26, bis Freitag, 24.04.26, 09:15 Uhr streifte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Obergasse geparkten Pkw Mercedes-Benz. Es entstand Sachschaden an der rechten Seite des entgegen der Fahrtrichtung geparkten Autos. Der Schadensverursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall bzw. zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter Tel.: 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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