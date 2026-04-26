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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: erneute Serie von Betrugsversuchen am Telefon

Grünstadt (ots)

Aktuell findet im Bereich Grünstadt wieder eine Serie von Betrugsversuchen am Telefon statt. Bereits am Vortag kam es zu vermehrt zu solchen Anrufen. Die Geschädigten werden von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen und nach Schilderung von Sachverhalten wie angeblich stattgefundenen Überfällen, nach Wertgegenständen befragt.

Die Polizei rät Ihnen:

   - machen Sie am Telefon gegenüber unbekannten Personen keine 
     Angaben über Wertgegenstände, Wohnsituation o. Ä.
   - beenden Sie solche Telefonate und legen Sie auf.
   - wenden Sie sich an ihre Polizeidienststelle und rufen sie diese 
     unter der Ihnen bekannten Nummer an
   - rufen Sie keine Nummern zurück, die Ihnen von einem solchen 
     "falschen Polizeibeamten" gegeben wurden.

Generell gilt:

Die Polizei wird sie nicht anrufen, um Ihnen am Telefon Angst zu machen und Sie auch nicht nach vorhandenen Wertgegenständen im Haus ausfragen.

Wenn Sie sich unsicher sind, ob Sie mit einen "falschen Polizeibeamten" Kontakt hatten, wenden Sie sich für Ratschläge an die für Sie zuständige Polizeidienstelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
06359/93120
pigruenstadt@polizei.rlp.de
Bergner, PHK

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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