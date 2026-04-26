PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Rollerfahrt endet mit Strafanzeige

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 26.04.2026 um 14:30 Uhr konnte ein 16-Jähriger mit einem Kleinkraftrad in der Lachener Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer konnte während der Kontrolle lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorlegen, welche nicht zum Führen des Kleinkraftrades, welches eine Geschwindigkeit von bis zu 65 km/h vorwies, berechtigte. Daher wurde das Kleinkraftrad einem Berechtigten übergeben und ein Strafverfahren gegen den Jugendlichen eingeleitet. Des Weiteren wird die Führerscheinstelle informiert. Ferner wird sich auch der Halter des Fahrzeuges verantworten müssen, da dieser zuließ, dass der junge Fahrer dies nutzte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 25.04.2026 – 21:05

    POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - verschrecktes Pferd läuft auf die B9 bei Speyer

    B9 Gem. Speyer (ots) - Ein ungewöhnlicher Zwischenfall hat sich am heutigen Samstagnachmittag gegen 17:15 Uhr auf der B9 in der Nähe von Speyer ereignet. Ein Pferd brach aus seinem Stall aus, nachdem ein Rettungshubschrauber in relativ niedriger Höhe über den Stall geflogen sei. Nach derzeitigem Stand erschreckte sich das Tier durch die lauten Rotorengeräusche ...

    mehr
  • 25.04.2026 – 20:47

    POL-PDNW: Warnhinweis auf aktuelle Betrugsversuche per Telefon

    Grünstadt (ots) - Im Bereich Grünstadt kommt es aktuell zu vermehrten Anrufen von angeblichen Polizeibeamten, es wird u. a. von Einbrüchen in der Nachbarschaft berichtet. Es handelt sich hierbei um Anrufe in betrügerischer Absicht und nicht um reale Anrufe der Polizei! Die Polizei warnt deshalb erneut davor, sich auf diese Gespräche einzulassen. Geben Sie am Telefon keinesfalls Auskünfte über Wohn- und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren