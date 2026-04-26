Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Rollerfahrt endet mit Strafanzeige

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 26.04.2026 um 14:30 Uhr konnte ein 16-Jähriger mit einem Kleinkraftrad in der Lachener Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer konnte während der Kontrolle lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorlegen, welche nicht zum Führen des Kleinkraftrades, welches eine Geschwindigkeit von bis zu 65 km/h vorwies, berechtigte. Daher wurde das Kleinkraftrad einem Berechtigten übergeben und ein Strafverfahren gegen den Jugendlichen eingeleitet. Des Weiteren wird die Führerscheinstelle informiert. Ferner wird sich auch der Halter des Fahrzeuges verantworten müssen, da dieser zuließ, dass der junge Fahrer dies nutzte.

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