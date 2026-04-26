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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Hettenleidelheim/Wattenheim B 47 - Straßenverkehrsgefährdung: Geschädigter gesucht

B 47 Hettenleidelheim/Wattenheim (ots)

Am Freitag, den 24.04.26, um 19:42 Uhr, sperrten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt den Kreisverkehr der B 47 bei Hettenleidelheim, um die Reinigung einer Ölspur abzusichern. Aufgrund der temporären Sperrung kam es zum Rückstau auf den Zufahrtsstraßen zum Kreisverkehr. Ein 37-jähriger Fahrer befuhr trotz des Rückstaus den Kreisverkehr der B 47 bei Hettenleidelheim entgegen der Fahrtrichtung. Ein bisher unbekannter Pkw, der aus Richtung Wattenheim kam und bereits in den Kreisverkehr eingefahren war, musste bremsen, um einen Unfall mit dem 37-Jährigen zu verhindern.

Die Beamten konnten die Verfolgung aufnehmen und den 37-jährigen Fahrer auf der L520 bei Wattenheim einer anlassbezogenen Verkehrskontrolle unterziehen. Während der Kontrolle konnten durch die Beamten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein freiwilliger Urintest wurde abgelehnt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der 37-Jährige dazu zur Dienststelle verbracht. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Das Untersuchungsergebnis der Blutprobe wird zeigen, ob und in welcher Konzentration ein verbotener Wirkstoff im Blut nachweisbar ist.

Die Polizeiinspektion Grünstadt sucht den Fahrer oder die Fahrerin des gefährdeten Pkw. Der oder die Geschädigte wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de zu melden.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden ebenfalls gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen.

Wer Drogen wie zum Beispiel Alkohol, bestimmte Medikamente oder illegale Rauschgifte genommen hat und am Straßenverkehr teilnimmt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Selbst geringe Mengen können zu Ausfallerscheinungen und Fehlleistungen führen. Wir informieren Sie über die gesetzlichen Bestimmungen sowie über die Folgen von Alkohol- oder Drogenfahrten.

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/drogen/drogen-im-strassenverkehr/

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

PK Liedtke

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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