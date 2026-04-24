Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Blutprobe am Morgen
Neustadt/Weinstraße (ots)
Am 24.04.2026 um 08:40 Uhr wurde ein 48-Jähriger mit seinem VW in der Böhlstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Tilidin steht. Daher wurde dem aus Neustadt/W. stammenden Mann eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel einer Angehörigen übergeben. Nun erwartet den Mann ein entsprechendes Verfahren. Ferner wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.
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