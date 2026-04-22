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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person, Verursacher flüchtig

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 21.04.2026, gegen 13:00 Uhr, kam es in der Kanalstraße in Bad Dürkheim, in Höhe des Parkplatzes am Tennisclub, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Ein 9-jähriges Kind überquerte gemeinsam mit seinem Vater die Fahrbahn an einer Querungshilfe. Als sich beide auf der Mittelinsel befanden, näherte sich ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen BMW SUV mit hoher Geschwindigkeit. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr dieser weiter auf die beiden Personen zu. Der Vater brachte sein Kind in Sicherheit, wurde jedoch beim Vorbeifahren leicht vom Fahrzeug gestreift und dabei leicht verletzt.

Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zudem zeigte er dem Geschädigten während der Vorbeifahrt den Mittelfinger.

Der Fahrer wird als etwa 60-65 Jahre alt mit kurzen grauen Haaren beschrieben.

Zeugen, welche Hinweise zum Fahrzeug oder zum Fahrer liefern können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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