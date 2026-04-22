Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person, Verursacher flüchtig
BAD DÜRKHEIM (ots)
Am 21.04.2026, gegen 13:00 Uhr, kam es in der Kanalstraße in Bad Dürkheim, in Höhe des Parkplatzes am Tennisclub, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.
Ein 9-jähriges Kind überquerte gemeinsam mit seinem Vater die Fahrbahn an einer Querungshilfe. Als sich beide auf der Mittelinsel befanden, näherte sich ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen BMW SUV mit hoher Geschwindigkeit. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr dieser weiter auf die beiden Personen zu. Der Vater brachte sein Kind in Sicherheit, wurde jedoch beim Vorbeifahren leicht vom Fahrzeug gestreift und dabei leicht verletzt.
Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zudem zeigte er dem Geschädigten während der Vorbeifahrt den Mittelfinger.
Der Fahrer wird als etwa 60-65 Jahre alt mit kurzen grauen Haaren beschrieben.
Zeugen, welche Hinweise zum Fahrzeug oder zum Fahrer liefern können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
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Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter
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67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
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