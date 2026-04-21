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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunkener Fahrradfahrer leistet Widerstand

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es gegen 23:40 Uhr in Bereich der Martin-Luther-Straße zu einem Einsatz der Polizei. Im Rahmen der Streifenfahrt konnte ein 43-jähriger Mann aus Haßloch zunächst fußläufig mit seinem Fahrrad festgestellt werden. Beim Erblicken des Funkstreifenwagens hob er sein Fahrrad an und warf es auf die Straße. Als die Polizeibeamten ausstiegen setzte sich der eindeutig unter Alkoholeinfluss stehende Mann auf sein Fahrrad und entzog sich entgegen der Anweisung der Kontrolle. Die Verfolgung wurde aufgenommen. Auf einem nahegelegenen Parkplatz konnte der betrunkene Fahrradfahrer festgestellt werden. Beim Erblicken der Polizei ergriff er erneut die Flucht. Dieses Mal zu Fuß. Das genutzte Fahrrad ließ er mit zwei platten Reifen auf dem Parkplatz zurück. Nach eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Beschuldigte auf dem Gelände einer Kindertagesstätte festgestellt werden. Hier zeigte er sich auf Ansprache sofort aggressiv gegenüber den Polizeibeamten. Da der Beschuldigte augenscheinlich unter starkem Betäubungsmittel- und Alkoholeinfluss stand, sollte er zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht werden. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand und verletzte drei Polizeibeamten leicht. Diese waren weiterhin dienstfähig. Ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Gegen den aggressiven Fahrradfahrer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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