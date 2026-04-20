Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gegenstände von Friedhof gestohlen - Zeugen gesucht

Freinsheim (ots)

Im Zeitraum vom 20.02.2026 bis 20.04.2026 entwendeten Unbekannte sowohl eine Messingvase, als auch eine Messingkerze von einem Grab auf dem Friedhof in Freinsheim. Der Gesamtschaden wird auf 300 EUR geschätzt.

Haben Sie verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder können sonst Hinweise zu Tat oder Täter geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322 963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

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