Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrradverlust und Blutprobe zu Wochenbeginn

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 20.04.2026 um 03:00 Uhr wurde ein 53-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Exterstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen, da dieser Schlangenlinien fuhr und beim Absteigen stark schwankte. Da der Mann bereits im Februar diesen Jahres wegen einer Fahrt mit seinem Fahrrad unter dem Einfluss von Amphetamin und Cannabis in Erscheinung trat und auch am heutigen Tag sich Hinweise auf eine solche Beeinflussung ergaben, wurde diesem ein entsprechender Vortest angeboten. Da dieser den Test verweigerte, wurde dem aus Neustadt/W. stammenden Mann eine Blutprobe entnommen. Das Fahrrad wurde letztlich mit dem Ziel der Einziehung und Verwertung beschlagnahmt. Bei der zuvor durchgeführten Personendurchsuchung konnte zudem ein Einhandmesser bei dem Fahrradfahrer aufgefunden werden. Da dieser kein berechtigtes Interesse hierfür vorweisen konnte, wurde dieses ebenfalls beschlagnahmt. Nun kommen auf den Neustadter erneut mehrere Verfahren zu. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

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