Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Wachenheim an der Weinstraße - Versuchter Einbruch in Doppelhaushälfte - Zeugen gesucht
Wachenheim an der Weinstraße (ots)
Bisher unbekannte Täter versuchten im Zeitraum zwischen Freitagabend (17.04.2026, 18:00 Uhr) und Samstagnachmittag (18.04.2026, 16:45 Uhr) in eine Doppelhaushälfte in Wachenheim in der Straße "In den Backhauswiesen" einzubrechen.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten die Täter, die Hauseingangstür aufzuhebeln. Ein Eindringen in das Gebäude gelang den Tätern jedoch nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe: Haben Sie im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Wachenheim bemerkt? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de
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