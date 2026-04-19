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POL-PDNW: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person
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Grünstadt (ots)

Am 18.04.2026 kam es gegen 14:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich des Kreuzerwegs und der Mozartstraße in Grünstadt zwischen einem PKW und einem Fahrrad.

Ein 64-jähriger Fahrradfahrer befuhr den Kreuzerweg vom Südring kommend in Fahrtrichtung Talweg. Die 84-jährige Fahrerin eines Opel befuhr ebenfalls den Kreuzerweg in entgegengesetzte Richtung und bog nach links in die Mozartstraße ein. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Fahrradfahrer und stieß mit diesem im Einmündungsbereich zusammen.

Der Fahrradfahrer verletzte sich durch die Kollision leicht im Bereich der Hand und des Kinns und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen im Gesamtwert von etwa 3500 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Calabrese, PK'in


Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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