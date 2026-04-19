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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gurtverstoß führt zu Anzeigen

Haßloch (ots)

Am späten Abend des 18.04.2026 wurde ein 62 Jahre alter Haßlocher am Bahnhofsvorplatz in 67454 Haßloch einer Verkehrskontrolle unterzogen, da dieser während der Fahrt keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Da bei der Kontrolle der Verkehrstüchtigkeit des Fahrzeugführers drogentypische Auffälligkeiten festgestellt wurden, wurde mit diesem ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser reagierte letztendlich positiv auf THC und Kokain. Dem 62-Jährigen wurde in hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Weiter wurde der Führerschein des 62 Jahre alten Mannes sichergestellt und an die zuständige Führerscheinstelle übersandt. Der verantwortliche Fahrzeugführer muss sich nun in einem Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Haßloch
Roth, POK

Telefon: 06324-9330
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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