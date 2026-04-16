Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - unter Alkoholeinwirkung Unfall verursacht

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 15.04.2026 kam es in der Altenbacher Straße im Ungstein zu einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooter. Ein 43-Jähriger verlor gegen 19:40 Uhr aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen zu und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer ein Atemalkoholwert von 1,06 Promille festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein E-Scooter präventiv sichergestellt.

Ihre Polizei rät, dass auch für E-Scooter-Fahrer die gleichen Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrer gelten. Bereits geringe Mengen Alkohol können die Reaktionsfähigkeit und das Gleichgewicht erheblich beeinträchtigen und somit das Unfallrisiko deutlich erhöhen. Also stattdessen besser auf öffentliche Verkehrsmittel oder Taxis auszuweichen oder zu Fuß gehen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell