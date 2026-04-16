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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Gönnheim) - Einbruch in Wohnhaus

BAD DÜRKHEIM (ots)

In der Nacht vom 15.04.2026 auf den 16.04.2026 kam es im Hermann-Sinsheimer-Weg in Gönnheim zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 02:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen. Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht und Gegenstände entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf über 100.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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