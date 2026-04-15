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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen
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Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Rahmen der ROADPOL-Kontrollwoche wurden am 15.04.2026 durch Kräfte der Polizeiinspektion Neustadt/W. mehrere Geschwindigkeitsüberwachungen im Bereich Neustadt an der Weinstraße durchgeführt.

Am Kontrollort auf der L 516, in Höhe der Einmündung zur K 21, wurden insgesamt 51 Fahrzeuge gemessen. Hierbei wurden neun Verstöße festgestellt. Es wurden sechs Verwarnungen ausgesprochen sowie drei Bußgeldverfahren eingeleitet. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt an dieser Stelle 70 km/h, die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 99 km/h.

Eine weitere Kontrolle fand in der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr auf der K 9 in Fahrtrichtung B 39 statt. Dort wurden 50 Fahrzeuge gemessen, wobei 19 Verstöße festgestellt wurden. Es wurden 12 Verwarnungen ausgesprochen sowie 6 Bußgeldverfahren eingeleitet. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit betrug 50 km/h, die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 80 km/h.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
Hahn, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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