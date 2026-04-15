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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Cannabisgenuss im Urlaub wird zum Verhängnis

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 15.04.2026 um 12:05 Uhr wurde ein 30-jähriger Neustadter mit einem VW vor der hiesigen Dienststelle in der Exterstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Mann unter dem Einfluss von Cannabis steht. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Der Fahrer gab hierzu an, dass er vor wenigen Wochen in seinem Urlaub Cannabis konsumiert habe. Dem Neustadter wurde sodann eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben. Nun erwartet diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Da sich der 30-Jährige noch in der Probezeit befindet, drohen diesem zusätzlich mögliche Konsequenzen, welche durch die zuständige Fahrerlaubnisbehörde veranlasst werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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