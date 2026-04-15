Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Einbruch

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Ebertsheim (ots)

Unbekannte versuchten in dem Zeitraum zwischen Sonntag, 05.04.26, und Dienstag, 14.04.26, in ein Haus in der Bergstraße einzubrechen. Die Geschädigten stellten am 14.04.26 Hebelmarken an einem Fenster fest. Ein Eindringen in das Haus kann ausgeschlossen werden.

Personen, die im nicht enger eingrenzbaren Tatzeitraum Verdächtiges im Bereich Bergstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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