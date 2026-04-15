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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Einbruch

POL-PDNW: Versuchter Einbruch
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Ebertsheim (ots)

Unbekannte versuchten in dem Zeitraum zwischen Sonntag, 05.04.26, und Dienstag, 14.04.26, in ein Haus in der Bergstraße einzubrechen. Die Geschädigten stellten am 14.04.26 Hebelmarken an einem Fenster fest. Ein Eindringen in das Haus kann ausgeschlossen werden.

Personen, die im nicht enger eingrenzbaren Tatzeitraum Verdächtiges im Bereich Bergstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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  • 14.04.2026 – 15:59

    POL-PDNW: Speedweek

    Bad Dürkheim (ots) - Am Dienstag, den 14.04.2026 wurden im Rahmen des Blitzermarathons im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Dürkheim Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Von ca. 11:30Uhr - 12:30Uhr wurden in der Friedelsheimer Straße in Wachenheim a.d.W. Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei erlaubten 30km/h kam es zu insgesamt drei Geschwindigkeitsverstößen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 43km/h. Von 12:30Uhr - 13:30Uhr wurden in der ...

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