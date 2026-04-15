Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Versuchter Einbruch
Ebertsheim (ots)
Unbekannte versuchten in dem Zeitraum zwischen Sonntag, 05.04.26, und Dienstag, 14.04.26, in ein Haus in der Bergstraße einzubrechen. Die Geschädigten stellten am 14.04.26 Hebelmarken an einem Fenster fest. Ein Eindringen in das Haus kann ausgeschlossen werden.
Personen, die im nicht enger eingrenzbaren Tatzeitraum Verdächtiges im Bereich Bergstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
Martina Benz
Tel.: 06359 9312 0
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell