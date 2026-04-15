Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: In den Graben gefahren

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Laumersheim (ots)

Leichte Verletzungen zog sich eine 19 Jahre alte Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der L 454 zu. Die junge Frau befuhr die Strecke von Weisenheim am Sand kommend in Richtung Laumersheim, als sie zuerst nach rechts auf den Grünstreifen geriet. Beim Gegenlenken fing das Fahrzeug an zu schleudern und fuhr letztlich mit der Front in den Graben rechts neben der Fahrbahn. Die 19-Jährige wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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