PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: In den Graben gefahren

POL-PDNW: In den Graben gefahren
  • Bild-Infos
  • Download

Laumersheim (ots)

Leichte Verletzungen zog sich eine 19 Jahre alte Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der L 454 zu. Die junge Frau befuhr die Strecke von Weisenheim am Sand kommend in Richtung Laumersheim, als sie zuerst nach rechts auf den Grünstreifen geriet. Beim Gegenlenken fing das Fahrzeug an zu schleudern und fuhr letztlich mit der Front in den Graben rechts neben der Fahrbahn. Die 19-Jährige wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 14.04.2026 – 15:59

    POL-PDNW: Speedweek

    Bad Dürkheim (ots) - Am Dienstag, den 14.04.2026 wurden im Rahmen des Blitzermarathons im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Dürkheim Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Von ca. 11:30Uhr - 12:30Uhr wurden in der Friedelsheimer Straße in Wachenheim a.d.W. Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei erlaubten 30km/h kam es zu insgesamt drei Geschwindigkeitsverstößen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 43km/h. Von 12:30Uhr - 13:30Uhr wurden in der ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 07:17

    POL-PDNW: (Haßloch) Blitzermarathon

    Haßloch (ots) - Im Rahmen der Aktionswoche "Speedweek" vom 13.-19. April überwachte die Polizei Haßloch am Montagnachmittag die Geschwindigkeit in der Rennbahnstraße in Höhe des Kindergartens. Zwischen 13:45 und 14:20 Uhr hielten sich alle gemessenen Autofahrer an die erlaubten 30 km/h. In der Moltkestraße waren es zehn Fahrzeuge, die zwischen 14:30 und 15:45 Uhr schneller fuhren als 30. Drei Fahrer mussten 50,-EUR ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren