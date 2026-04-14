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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen
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Lambrecht (Pfalz) (ots)

Anlässlich der europaweiten Themenwoche "Speed" führte die Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße am 14.04.2026 mehrere Geschwindigkeitsmessungen durch. Bereits am 13.04.2026 wurde im Bereich Neustadt/W., auf der L 516 (Mußbach) und der K 9 eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Hierbei ergaben sich fast ein Dutzend kleinere Geschwindigkeitsverstöße.

Am 14.04.2026 wurden in der Wiesenstraße, der Hauptstraße und in der Staatsstraße bei Lindenberg Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Der Spitzenreiter wurde abzüglich der Toleranz mit 93 km/h bei erlaubten 70 km/h in der Staatsstraße (B 39)festgestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Auch in den kommenden Tagen wird die Polizei Neustadt fortwährend die Geschwindigkeit kontrollieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
Hahn, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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